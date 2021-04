En medio de la segunda ola del COVID-19 que atraviesa nuestra ciudad, con 68 nuevos casos y 6 fallecimientos, según se informó esta mañana. Para conocer cuál es la situación de la terapia intensiva del Hospital Municipal, hablamos con el jefe del área, Adolfo Quispe Laime: “En el Hospital Municipal no podemos ofrecer soporte respiratorio artificial a ningún paciente hace mas de una semana”.

Y explicó que “en el hospital no está faltando oxígeno, pero es un recurso que no sobra. El año pasado tuvimos dificultades con los fármacos, y es algo que no se revirtió”.

Nuestra ciudad suma un total de 21.057 confirmados (2916 activos, 17706 recuperados y 435 fallecidos).

“La mortalidad aumentó sustancialmente porque los hospitales están saturados, y no tiene que ver con las decisiones buenas o malas de los médicos, sino con los recursos que disponemos”.

“Todos los días se esta muriendo alguien en Bahía Blanca”, remarcó Adolfo Quispe Laime, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

Por otra parte, mencionó el degaste por parte del personal de salud a más de un año del inicio de la pandemia: “Sin dudas estamos cansados. De ninguna manera pensábamos que la segunda ola iba a ser tan dura; afortunadamente las vivencias de la primera nos encuentra más entrenados”.

“El llamado de atención a la gente es para pedirle empatía, porque hay gente muriéndose”.

Asimismo, enfatizó: “Hay gente que lo descree y sobre todo quienes tienen responsabilidades no se hacen cargo. El año pasado tuvimos dificultades con los fármacos, y eso es algo que no se revirtió”.

Para finalizar, el Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Municipal, contó que ya estamos “nadando en el barro, porque todo lo que ha ocurrido nos pone en una llegada tarde. Restringir la circulación nos pondría a prueba a ver si lo solucionamos en las próximas dos o tres semanas”.