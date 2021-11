Acuerdo de precios: ¿cómo se cumple en Bahía Blanca?

La Defensoría del Pueblo bonaerense es el organismo encargado de relevar en toda la Provincia el cumplimiento del congelamiento de los precios de 1.132 productos de consumo básico y masivo dispuesto por la Secretaría de Comercio de la Nación.

Esta decisión fue definida luego de un encuentro entre el gobernador Axel Kiciloff e intendentes, del que también participó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. La intención es llevar adelante un despliegue territorial de control entre las y los jefes comunales y las delegaciones que el organismo tiene en distintos puntos de la Provincia.

▶️ El 75,9% de los comercios ofrecen productos dentro de los valores acordados, y el 32,9% presentan estos artículos en stock. Los datos corresponden a la semana del 25 de octubre al 1 de noviembre, cuando se analizó una muestra de los 1.432 productos del programa. — Defensoría Provincia de Buenos Aires (@defensoriaPBA) November 2, 2021

A dos semanas del lanzamiento de la norma la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires mostró que “aumentó un 5% el número de establecimientos que respetan el programa lanzado por el gobierno”.

Respecto de los precios, en un relevamiento a 579 comercios de 50 localidades realizado por el organismo detectaron que el 75,9% de los comercios ofrecen productos dentro de los valores acordados y que el 32,9% presentan estos artículos en stock.

Si bien el informe destaca que Mar del Plata es una de las localidades con mayor cumplimiento del acuerdo, es importante remarcar la representatividad de este dato ya que solo se han relevado 13 entidades en esta localidad.

En Bahía Blanca se relevaron 90 entidades y los resultados demuestran que hay mayor adhesión al acuerdo dispuesto por el Gobierno Nacional

A nivel local la Defensoría del Pueblo de Bahía Blanca lleva adelante el control del acuerdo en los diferentes comercios de la ciudad.

En este sentido el titular de la Defensoría del Pueblo en Bahía Blanca, José Luis Gil, expresó: “Lo nuestro es colaborar, no tenemos poder de policía ni queremos tenerlo. No somos la AFIP, lo que nosotros queremos es que el vecino de Bahía pueda tener la posibilidad de que se cumpla esta resolución. Así que vamos por los comercios grandes y no tan grandes, viendo cual es la problemática en caso de que una persona diga que no puede tener tal producto porque el vendedor no le baja el precio”.

Al día de hoy la sede local de la Defensoría lleva relevadas 110 comercios y detallaron que el 80% de las cadenas o supermercados grandes cumplen con la norma.

Según el defensor José Luis Gil es un dato muy positivo y continuarán con los relevamientos semanales pese a que es una tarea “difícil” porque el único organismo confirmado para el relevamiento es la defensoría. “Somos 6 integrantes recibiendo quejas y a la vez haciendo este relevamiento”.

Además de los relevamientos, la Defensoría habilitará un canal de denuncias específico (el 0800-222-5262, que funcionará de lunes a viernes, las 24 horas, y que se sumará a las redes sociales y la web), donde los y las consumidores podrán realizar reclamos si encuentran irregularidades relacionadas al congelamiento de precios.