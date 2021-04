SOFÍA GÓMEZ – VILLA MITRE

Hablamos con Sofía Gómez, jugadora de Villa Mitre, sobre torneo femenino que venían disputando antes del párate y esta nueva iniciativa en el fútbol formativa para el tricolor.

Con la confirmación de la suspensión en la actividad, el análisis de lo que se había disputad hasta el momento ha sido muy bueno: “Muy contentas con el rendimiento del equipo, y también con el grupo” deslizó Sofía.

Además nos contó esta nueva iniciativa en el club, la de comenzar a trabajar con las más pequeñas: “Las formativas son algo fundamental, para que las nenas tengan la oportunidad de jugar que nosotras no tuvimos”. A su vez, “En principio la idea es arrancar con la escuelita (de 5 a 11 años) el viernes que viene en el Predio de VM, y con el paso del tiempo sumar el resto de las categorías”

En este lapso, las jugadoras están realizando trabajos de pretemporada a la espera de la reanudación de la competencia: “Mariano Scoppetuolo está haciendo un trabajo muy bueno con nosotras, se esfuerza por hacer entrenamientos dinámicos”. Sobre el andar del equipo: “Podemos jugar con una dinámica e intensidad que no todos los equipos tienen”

En lo personal nos comentó sobre su inserción en la actividad: “No tuve la posibilidad de jugar al fútbol hasta que no entré a estudiar a la UNS, donde pude empezar a practicarlo”. Además, “En mi infancia me encantaba el fútbol, jugaba con mis compañeritos cuando me dejaban”

“La idea es que todos los equipos de Bahía tengan fútbol femenino en formativas, para poder hacer torneos o encuentros”

Foto: Villa Mitre Futbol Femenino (Facebook)